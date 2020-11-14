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'a müjdesi!

'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği milli futbolcu 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. gazetesi, başkan ’nin Cenk Tosun talebine ‘onay çıkabileceğini’ açıkladı. Cenk'in transferiyle ilgili son kararı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:35 Son Güncelleme: 14.11.2020 11:11 ABONE OL
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Cenk Tosun'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu. Liverpool Echo gazetesi, Türk golcünün Premier Lig oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

(Fotomaç)

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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
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