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Devler Ömer için sırada!

Fenerbahçe Sportif Direktörü , genç yıldız adayı Ömer Faruk’un babası ve menajeriyle bir araya geliyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 01:26 ABONE OL
Devler Ömer için sırada!

Sportif direktör Emre Belözoğlu önümüzdeki hafta içerisinde genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın babası ve temsilcisiyle bir araya gelecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve Avrupa kulüplerinin de takibinde olan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı lacivertliler Ömer Faruk Beyaz için bir kariyer planlaması yaparken, burada gelişimini sürdürdükten sonra Avrupa'ya gitmesini istiyor.

DEVLER ÖMER İÇİN SIRADA
Birçok Avrupa kulübü Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Bunların başında Chelsea geliyor. Yönetim, Ömer'in 3 yıl daha kalmasını istiyor.

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Devler Ömer için sırada!
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