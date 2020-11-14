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'da müjdeyi verdi! Sahalara dönüş tarihi...

'ın kolombiyalı yıldızı ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan yıldız futbolcu yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu. İşte sözler...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 13:18 Son Güncelleme: 14.11.2020 13:24 ABONE OL
Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Sivasspor maçının ardından milli maçları da kaçıran Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu.

Falcao, yaptığı konuşmada rehabilitasyon sürecinin iyi işlediğini ve tedavinin doğru yolda ilerlediğini dile getirdi.

"KISA SÜRE İÇİNDE DÖNÜYORUM"
Kolombiyalı golcü açıklamasında, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti. Spor salonunda çalışıyorum ve kısa süre içinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti." dedi.

KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Öte yandan haberin detaylarında 23 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ın oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Falcao'nun sahada olmasının beklendiği kaydedildi.

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Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Sahalara dönüş tarihi...
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