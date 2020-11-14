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'te açıklaması!

A Teknik Direktörü , 'nde oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hırvatistan maçında testi pozitif olan Donagoj Vida ile ilgilli de konuşan Güneş, "Vida sarılmayı seviyor, herkese sarılıyor. Konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Test sonucunun sabah çıkması gerekirdi, maç esnasında değil" dedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:42 Son Güncelleme: 14.11.2020 18:56 ABONE OL
Şenol Güneş'te Domagoj Vida açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Okay Yokuşlu, "Grupta hedefimiz doğrultusunda son 2 maçımız. 4 maçtır kazanamıyoruz, artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Umarım yarın hem keyif veren hem de skoru alan bir Milli Takım görürüz" dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, "Futbola başlarken benim de hayallerim vardı. Gelişmeler bizi nereye getirirse, oraya gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık" derken, "Oyuncu olarak da teknik direktör olarak da Milli Takım için en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Hiçbir olay sizi engelleyemiyor. İsteseniz de, istemeseniz de Allah 'yürü ya kulum' diyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için önemli" ifadelerini kullanan Şenol Güneş, "Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Kazanarak bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida'nın Covid-19'a yakalanması ile ilgili olarak ise Güneş, "Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi. Vida tam bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Vida sarılmayı seviyor, herkese sarılıyor. Konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Test sonucunun sabah çıkması gerekirdi, maç esnasında değil" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Şenol Güneş'te Domagoj Vida açıklaması!
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