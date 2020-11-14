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'da 'nın ilk transferi Clichy

'da Eddie Newton'un yerine getirilmiş, tecrübeli teknik direktör çalışmalarına başlamıştı. Avcı takıma katılmasını istediği oyunları da şimdiden belirledi. Avcı'nın ilk istediği isim ise Clichy...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 14.11.2020 11:03 ABONE OL
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk transferi Clichy

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Eddie Newton'ın ardından son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile el sıkışan Trabzonspor'da, çiçeği burnunda teknik adam Abdullah Avcı kolları sıvadı.

Bordo-mavili camiayı tekrar ayağa kaldırmak isteyen Avcı, aksayan bölgelere yapacağı hamleleri belirlemeye başladı. Alınan bilgiye göre, özellikle sol kanat için Marlon'un sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi talebinde bulunan Avcı, Bandırmaspor'a kiralanan Abdürrahim'in rotasyon için geri çağrılmasını istedi.

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk transferi Clichy
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