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Yeni stoper Bejtulai

yönetimi ara dönemi çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor. Beşiktaş'ın son hedefi 'nın stoperi oldu.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 01:17 Son Güncelleme: 15.11.2020 01:14 ABONE OL
Yeni stoper Bejtulai

Beşiktaş yönetimi ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor. Yalçın ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın stoperi Egzon Bejtulai oldu. Sergen Yalçın'ın Kuzey Makedonya'nın Gürcistan'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.

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Yeni stoper Bejtulai
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