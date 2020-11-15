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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş - maçını değerlendirdi!

Uluslar Ligi beşinci maçımızda 'yı Ülker Stadyumu'nda 3-2'lik skorla devirdik. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş - Rusya maçını değerlendirdi. Güneş, oyundan memnun olduğunu belirtti. İşte Güneş'in sözleri...

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 23:53 Son Güncelleme: 16.11.2020 00:19 ABONE OL
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye - Rusya maçını değerlendirdi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Rusya'yı ilk kez yendiklerini hatırlatarak, hem grupta hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirtti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak ilk 10 dakikada iyi oynamadıklarını vurgulayan Güneş, "Top kayıplarımız fazlaydı. Rakibi karşılayamadık. Sonra oyunu düzelttik. Rakip 10 kişi kalınca onları zorladık. Arkasından da goleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen skor 3-1'ken gereksiz bir gol yedik. Oyunun dengesini bozdu bu gol. Fizik olarak iyi bir takım rakip. Genel oyun isteği ve kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Son maç için Macaristan'a gidiyoruz. Durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA sıralaması için önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Güneş, "Maçın skorundan memnunum ama eksiklerimizi biliyoruz. Gruptaki durumumuz bu akşamki Macaristan-Sırbistan maçına bağlı. Berabere kalırlarsa Macaristan'la final oynarız. O da güzel olur. Tabii Rusya'nın Sırbistan'la yapacağı maç da önemli. Sırbistan'a bağlı yine her şey." diye konuştu.

Zeki Çelik'in sakatlığını takip edeceklerini aktaran ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Zeki'nin Macaristan'da olup olmayacağını bilimiyorum. Cengiz Ünder'i değiştirmeden önce sarı kartı gördü. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de çıkartmayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz'i çıkaramadan kartı gördü ve cezalı duruma düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Penaltı mı değil mi bilmiyorum. Ben uzaktım. Daha önce bize de oldu. İki maçta 4 puan daha alabilirdik. Bunlar olacak. VAR'da yok bu sistemde. Hakemle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Millilerden tarihi zafer! | Türkiye 3-2 Rusya

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye - Rusya maçını değerlendirdi!
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