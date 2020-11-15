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'ın 'dan kiraladığı 'in bonservis bedeli belli oldu!

Son dakika haberleri... Sezon başında 'ün 'nin yolunu tutmasının ardından sağ bek için Portekiz ekibi 'dan Fransız futbolcu 'i transfer eden Beşiktaş, yıldız ismi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. İşte Fransız sağ bekin maliyeti...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:23 Son Güncelleme: 15.11.2020 19:34 ABONE OL
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'in bonservis bedeli belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, Türkiye kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, bu performansı sonrası Fransız sağ bekin bonservisini almak için harekete geçerken, Portekiz kulübünden flaş bir yanıt aldı.

SPORTING 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sporting Lizbon'un Rosier'in bonservisi için en az 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan Portekiz ekibine transfer olmuştu.

Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş'la 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 2 asist yaptı.

Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasındaki Rosier anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'in bonservis bedeli belli oldu!
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