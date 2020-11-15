Geri sayım başladı! Milli maç (Türkiye Rusya maçı) hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Türkiye Rusya maçı saat kaçta yayınlanacak sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren milyonların araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmada milli takımımız galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan rakip takımın 8 puanla lider durumda olduğu bilinirken Milli takımımızın 3 puanla üçüncü sırada yer aldığı biliniyor. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç (Türkiye Rusya maçı) hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç öncesi futbolseverlerin heyecanı sürerken TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesi maç saati gibi detaylar merak konusu haline geldi. Bu kapsamda vatandaşlar Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Öte yandan Şenol Güneş'in muhtemel 11'i de belli oldu.