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ile arasında dev takas

'in son şampiyonu Medipol ile sezon başında 18 yaparak uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen arasında dev bir takas gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde turuncu-lacivertlilere kiraladığı 'ü verip, 'yı almanın hesaplarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 01:07 Son Güncelleme: 15.11.2020 07:59 ABONE OL
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında dev takas

Fenerbahçe ve Başakşehir sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor.

Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten Edin Visca sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de oynadığı süre boyunca istikrarlı futbolu ve skora katkısıyla dikkat çeken Visca'nın da Fenerbahçe'ye sıcak
baktığı öğrenildi. Visca bu sezon 8 lig maçıda 3 gol attı.

Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç ise yeni takımında ritmini buldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu da teklife olumlu bakıyor.

Fenerbahçeli ve Başakşehirli yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Visca'yı çok istiyor.

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Fenerbahçe ile Başakşehir arasında dev takas
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