Fenerbahçe ile Başakşehir arasında dev takas

Fenerbahçe ve Başakşehir sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor.

Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten Edin Visca sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de oynadığı süre boyunca istikrarlı futbolu ve skora katkısıyla dikkat çeken Visca'nın da Fenerbahçe'ye sıcak

baktığı öğrenildi. Visca bu sezon 8 lig maçıda 3 gol attı.

Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç ise yeni takımında ritmini buldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu da teklife olumlu bakıyor.

Fenerbahçeli ve Başakşehirli yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Visca'yı çok istiyor.