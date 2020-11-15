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'den atağı

Sezon başında yaptığı 18 transferle dikkatleri üzerine çeken ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan , devre arasında da durmayacak. Sarı-lacivertli takımın kış dönemindeki öncelikleri arasında 'un deneyimli futbolcusu var.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 01:07 ABONE OL
Fenerbahçe'den Bakasetas atağı

Bu sezon transferde en çok konuşulan takımların başında gelen Fenerbahçe, ocak ayında da hız kesmeyecek.

Gelecek vadeden isimler üzerinde tarama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde Erol Bulut'un ısrarcı olduğu Bakasetas için harekete geçecek. Sezon başında Yunan yıldızın kulübü Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ısrarı nedeniyle görüşmelerde bu kez tüm şartları zorlayacak.

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Pelkas ile çok istediği Bakasetas'ın ayrı özelliklere sahip olduklarını belirten Bulut'un, "Farklı tarzda oyuncular. İkisinin birlikte kadroda olmasını çok istiyorum" dediği öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Güney ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numaranın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Alanyaspor formasıyla ikinci sezonuna giren Bakasetas, geçtiğimiz yıl Süper Lig'e damga vuran isimler arasındaydı. 2019-20'de 34 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Yunan oyuncu, bu sezon ise oynadığı 7 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'den Bakasetas atağı
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