Gaziantef FK'da 4 kişininin koronavirüs testi pozitif

Gaziantep FK, 2 futbolcu ve 2 personelinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.
Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.