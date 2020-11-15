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Gaziantef FK'da 4 kişininin koronavirüs testi pozitif

Son dakika haberi: ekiplerinden Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:05 Son Güncelleme: 15.11.2020 12:11 ABONE OL

Gaziantep FK, 2 futbolcu ve 2 personelinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Gaziantef FK'da 4 kişininin koronavirüs testi pozitif
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