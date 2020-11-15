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'ın bonservis bedelini belirledi

hakkında konuşan Aytemiz Başkanı Hasan , kısa süre önce 'un milli futbocunun bonservis bedelini belirlediğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 18:21 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:21 ABONE OL
Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Fanatik'e konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferleri kendimiz yapıyoruz, menajerlerle çok fazla yüz göz olmuyoruz. Çalıştığımız iki üç menajer var tabii ki ama kendi beğendiğimiz oyunculara kendimiz giriyoruz. Menajerleri araya sokmamaya çalışıyoruz. Sokunca farklı şeyler ortaya çıkıyor. Defalarca bu kapıdan kovduğum menajerler oldu. Bizi kandırmaya çalışan menajerlerin direkt yüzüne vurduk gerçekleri. İsimlerine gerek yok. Bizim yanımıza kolay kolay giremezler" dedi.

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'la oynadığı her maçın ardından konuştuklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Juventus'un hocaları da bizim maçları izliyorlar. Merih'in geldiği kulüp olarak bakıyorlar. Çok seviliyor Merih orada. Bonservisi 50 milyon Euro olarak belirledi Juventus kısa süre önce" diye konuştu.

"Alanyaspor'un İstanbul takımları öncesinde hocalar ve futbolcular son durak haline gelmesi bizi üzmez mutlu eder" diyen Çavuşoğlu, Nsakala transferinde etik kurallarının çiğnendiğini ifade ederken, "Sen sözleşmesi biten bir oyuncuyla anlaşmak için bir noktaya geliyorsun. Ona istediği parayı da veriyorsun. İstanbul takımlarından biri çıkıp, 'Ben seni alacağım' diyor ve oyuncu çıkıp gidiyor. Bunu N'Sakala'da yaşadık mesela. Etik kuralları çiğnememek lazım. Ben hepsiyle konuşuyorum, 'Büyük takımlar isterse önünüzü açarım' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi
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