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ve 'ın efsane kalecisi hayatını kaybetti

Kariyerinde ve formaları giyen eski İngiliz kaleci , 72 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:39 Son Güncelleme: 15.11.2020 19:45 ABONE OL
Liverpool ve Tottenham'ın efsane kalecisi Ray Clemence hayatını kaybetti

Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.

Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı.

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Liverpool ve Tottenham'ın efsane kalecisi Ray Clemence hayatını kaybetti
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