Ryan Babel Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Hollanda Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Ryan Babel bu gece Bosna Hersek ile oynanacak maçta yok. Galatasaray'ın hücum oyuncusu kendini iyi hissetmiyor ve UEFA Uluslar Ligi maçını kaçırmak zorunda.

Geçtiğimiz hafta yapılan üç negatif PCR testine rağmen, şikayetlerin niteliği göz önüne alındığında Babel'in önlem olarak Hollanda Milli Takımı kampından ayrılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Belhanda'dan flaş sözler! "Galatasaray'dan ayrılsam bile..."

Yine aynı kâbus: Luyindama sakatlandı

Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Sahalara dönüş tarihi...