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kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberleri... , maçı öncesi 'de koronavirüs belirtileri olduğu için milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:05 Son Güncelleme: 15.11.2020 21:11 ABONE OL
Ryan Babel Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Hollanda Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Ryan Babel bu gece Bosna Hersek ile oynanacak maçta yok. Galatasaray'ın hücum oyuncusu kendini iyi hissetmiyor ve UEFA Uluslar Ligi maçını kaçırmak zorunda.

Geçtiğimiz hafta yapılan üç negatif PCR testine rağmen, şikayetlerin niteliği göz önüne alındığında Babel'in önlem olarak Hollanda Milli Takımı kampından ayrılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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Ryan Babel Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
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