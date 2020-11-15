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puan durumu! Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?

Uluslar Ligi B grubu maçları kapsamında A Milli Futbol takımımız sahasında Rusya Milli Futbol takımını 3-2’lik skorla mağlup etti. Ayyıldızlıların galip geldiği karşılaşma sonrasında vatandaşlarımız puan durumu ile ilgili olarak Türkiye’nin puanı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu? İşte güncel Tablosu…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:23 Son Güncelleme: 15.11.2020 22:24 ABONE OL
Türkiye puan durumu! UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rusya Milli Futbol Takımını 3-2'lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Bu bağlamda ayyıldızlıların galip geldiği maç sonrasında futbolsever vatandaşlarımız tarafından güncel puan durumu ile ilgili olarak Türkiye'nin puanı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, UEFA Uluslar B Ligi Türkiye'nin puanı kaç oldu?

TÜRKİYE PUAN DURUMU! UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE'NİN PUANI KAÇ OLDU?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımızın Rusya Milli Futbol Takımı karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet sonrası kazandığı 3 puan sonrası futbolseverlerin verileri ve UEFA Uluslar B Ligi Türkiye'nin puanı kaç oldu? sorusunun cevapları şöyle;

Türkiye puan durumu! UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımızın, Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmesi sonrası güncel tablosu şöyle şekillendi;

TÜRKİYE PUAN DURUMU


Türkiye puan durumu! UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE: 3 - RUSYA: 2 (MAÇ SONUCU)

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Rusya'yı konuk etti. Mücadele Ay-Yıldızlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla miller grupta puanını 6'ya yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında Ozdoev ceza alanı içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozdoev'in vuruşunda Mert topu kornere çeldi.
51. dakikada Daler Kuzyaev, ceza alanı içine sarkan Ozan Tufan'a yaptığı müdahale ile yere düşürdü. Hakem Marciniak ise pozisyona penaltı kararı verdi.
52.dakikada beyaz noktaya gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 3-1
57. dakikada Aleksey Miranchuk pasını ceza alanına bindiren Vyacheslav Karavaev'e çıkardı. Çizgiye inen Karavaev'in ortasında Daler Kuzyaev, tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 3-2
67. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
75. dakika sağ kanattan ceza alanı içine giren Karavaev'in sert şutunu kaleci Mert kurtardı. Dönen topu Ay-Yıldızlı savunma uzaklaştırdı.
78. dakikada Halkan Çalhanoğlu ile kontra atağa kalkan Ay-Yıldızlılar, Rusya savunmasını 3'e 2 yakaladı. Hakan'dan pası alan Ozan Tufan müsait pozisyonda Cenk'i gördü. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

Türkiye puan durumu! UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?

Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Szymin Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Radoslaw Siejka xx
: Mert Günok xx, Zeki Çelik xxx (Ozan Kabak dk. 64 x), Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Caner Erkin xxx, Okay Yokuşlu xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Yusuf Yazıcı dk. 86 ?) , Ozan Tufan xxx (Mahmut Tekdemir dk. 86 ?), Kenan Karaman xx, Cengiz Ünder xxx (Deniz Türüç dk. 64 x), Cenk Tosun xx (İrfan Can Kahveci dk. 80 ?)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Berkay Özcan, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Rusya: Guilherme x, Semenov xx, Dzhikiya xx, Kudryashov xx, Zhirkov x, Ozdoev xx, Kuzyaev xx (Anton Miranchuk dk. 70 x), Zobnin xx (Daniil Fomin dk. 79 x), Cheryshev ? (Vyacheslav Karavaev dk. 38 xx), Miranchuk xx (Aleksei Ionov dk. 79 x), Zabolotny xx (Aleksandr Erokhin dk. 70 x)
Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Roman Evgenyev, Igor Dieev, Aleksandr Sobolev, Zelimkhan Bakaev, Ivan Oblyakov
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)
Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32), Cenk Tosun (dk. 52 pen.) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11), Daler Kuzyaev (dk. 57) (Rusya)
Sarı kartlar: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye), Roman Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)
(GME-OK-S)

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Türkiye puan durumu! UEFA Uluslar B Ligi Türkiye’nin puanı kaç oldu?
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