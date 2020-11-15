Türkiye Rusya maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Rusya milli maç ne zaman, saat kaçta? TR - RU milli maç canlı yayın bilgileri…

Sayıya bakmadık, yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Oyuncu ve teknik direktör olarak sayısı daha fazla olabilirdi Allah'ın takdiri bunlar. Yetenek ve karakter birleştiği zaman, sevgi ve saygı ile insan çok iyi yerlere gelebilir. Hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah yürü ya kulum diyor, yürüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, "Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması sizi ve oyuncular tedirgin etti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz. Önce sporcularımızın sağlığı sonra müsabakanın kazanıp kazanılmaması önemli. Vida olayından sonra maalesef konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan testin sonucu devre arasında değil maçta önce çıkabilirdi. İlk yarıda değil de oyun başında sonuç ulaştırılsa bunlar konuşulmazdı. Ben de tesadüftür, Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan (pozitif vaka) bir kişi oldu. Rusya antrenörü biraz da sevinçle, sarılır gibi olmuştu, ikinci defa Vida olayı oldu.

Ben genelde uzak dururum. İstiklal Marşı'ndan sonra maske yüzümdeydi, hocalara baktım 'Yedek kulübesindeki herkes çıkarıyor' dediler, ben çıkarırken tesadüf Vida yanıma geldi. Aksilik oldu. Biraz omzuma el dokunması oldu, sarılmayı seviyor, herkese sarıldı. Maalesef öyle bir durum oldu. İlk gün yapılan testin bir anlamı yok ama her halükarda yaptık bir test, bugün bir test daha yaptık yarınki maç için. Beşinci gün yine yapacağız. Test yaparak bu iş çözülmeyecek, dikkatli olmak gerek. Bu kadar uzun sürede ilk defa iki kişiye bu kadar yakın oldum. Maske hijyen onun için önemli. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor."