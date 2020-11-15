Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi 5. maçına Rusya karşısında çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele öncesi takımımız grupta 4 maç sonunda 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Rakibimiz Rusya ise 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan topladı ve lider durumda. Türkiye - Rusya maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Rusya 3. grup 5. maçı İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.



MÜCADELENİN 11'LERİ

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev







TÜRKİYE 585. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile sahasındaki UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçıyla 585. kez sahaya çıktı. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 273'ü özel 584 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 254'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 772 gol attı, kalesinde 833 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 584 karşılaşmanın 503'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 584 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020 YILINDAKİ 7. MAÇ

A Milli Takım, 2020 yılındaki yedinci maçını Rusya ile İstanbul'da oynayacak. Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, Sırbistan ile İstanbul'da karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere sona erdi.



GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 49. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Rusya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 49. resmi maçına çıktı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



8. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli söz konusu müsabakalarda galibiyet çıkaramazken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlar 3 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Grubun ilk maçında Rusya'da oynanan müsabaka 1-1'lik sonuçla sona erdi.



SON MAÇTA BERABERE

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. mEv sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.