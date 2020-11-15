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'dan Paris Saint Germain'e mesajı! "Kalmayı hak ediyor"

'ın golcü futbolcusu , Paris Saint Germain teknik direktörü Thomas Tuchel'e mesajı gönderdi. Yıldız futbolcu Porto'da birlikte oynadığı Danilo'nun 'de kalmayı hak ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 13:05 Son Güncelleme: 15.11.2020 13:16 ABONE OL
Vincent Aboubakar'dan Paris Saint Germain'e transfer mesajı! Kalmayı hak ediyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Paris Saint Germain'de kiralık forma diyen Danilo ile alakalı konuştu.

Porto'da Danilo ile beraber oynayan Aboubakar, PSG teknik direktörü Tuchel'e mesaj gönderdi ve "Danilo PSG'de kalmayı hak ediyor." dedi.

Aboubakar, "Ah Danilo! Kaptanım. Ona çok saygı duyuyorum. Özetlemek gerekirse o bir lider ve süper bir insan. Güçlü bir kişiliğe sahip, kendine güveni tam. Nasıl güçlü kalacağını da biliyor. İhtiyaç dahilinde takım arkadaşlarına yardımda bulunabiliyor. O, PSG'de olmayı ve orada kalmayı hak ediyor. Ayrıca Portekiz milli takımında da oynuyor. Kendisine zaman verilmeli." dedi.

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Vincent Aboubakar'dan Paris Saint Germain'e transfer mesajı! "Kalmayı hak ediyor"
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