Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi o isme bağlı!

'un 'a transferi o isme bağlı!

Ada basını: Everton, Milik’i ara dönemde kadrosuna katarsa Cenk ’ta yeni bir başlangıç yapacak.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 01:15 ABONE OL
Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi o isme bağlı!

Ara dönemde Beşiktaş'a kiralanacağı konuşulan Cenk Tosun'la ilgili İngiliz basınından dolaylı bir iddia geldi. 90min sitesi, Everton'ın Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik'le ilgilendiğini bu transferi bitirmesi durumunda da Cenk Tosun'u Beşiktaş'a göndereceğini ileri sürdü. "Everton patronu Carlo Ancelotti'nin gözü Milik'te. Everton, 26 yaşındaki forvet için ocak ayında bir indirimli fiyat anlaşması önerdi" denilen haberde "Bu durumda Cenk Tosun da eski bağlantılı olduğu kulübünde yeni bir başlangıç yapabilir" yorumunda bulunuldu. Beşiktaş-Cenk flörtü Ada basınında daha önce de yankılanmış ve 29 yaşındaki golcünün yarım dönem için siyahbeyazlı formayı giyme ihtimali olduğu belirtilmişti. İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri yapıldığı kaydedilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haber | Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar kapandı mı, ara tatil ne zaman bitecek?
Son Dakika Haberi: Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’
SON DAKİKA | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlar Kurulu sona erdi! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son Dakika Haberi: Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı başladı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi, İstanbul'a giriş çıkışlar yasağı var mı?
Son Dakika Haberi: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
KYK, SGK, 2020 Vergi borç yapılandırma kanunu başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI
Son Dakika Haber | Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı başladı! İstanbul'a giriş çıkışlar kapatılacak mı?
Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi! İntihar değil...
9 ayda 40 kilo verdi! 'Yapmanız gereken şey...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi o isme bağlı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA