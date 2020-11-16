Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de dümene geçti!

Fenerbahçe'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.Emre Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor.Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi Konya maçı ile sona ererken, Emre Belözoğlu yeni bir galibiyet serisi ile zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor.