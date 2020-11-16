Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de dümene geçti!

'de dümene geçti!

F.Bahçe’de erken uyarı sistemi harekete geçti . Sportif Direktörü oyuncuların enerjilerinin en üst seviyede olmasını istiyor. Futbolcularla yüz yüze görüşmeler yapan Belözoğlu, aynı zamanda oyuncuların aileleriyle de bir araya geliyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 01:15 ABONE OL
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de dümene geçti!
Fenerbahçe'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.

TAKIM SİNERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ
Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

YEMEKLERDE BULUŞUYORLAR
Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.

ARAYIŞLARDAN VAZGEÇMİYOR
Emre Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor.

BELÖZOĞLU YENİ BİR SERİ İSTİYOR
Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi Konya maçı ile sona ererken, Emre Belözoğlu yeni bir galibiyet serisi ile zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haber | Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar kapandı mı, ara tatil ne zaman bitecek?
Son Dakika Haberi: Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’
SON DAKİKA | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlar Kurulu sona erdi! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son Dakika Haberi: Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı başladı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi, İstanbul'a giriş çıkışlar yasağı var mı?
Son Dakika Haberi: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
KYK, SGK, 2020 Vergi borç yapılandırma kanunu başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI
Son Dakika Haber | Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı başladı! İstanbul'a giriş çıkışlar kapatılacak mı?
Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi! İntihar değil...
9 ayda 40 kilo verdi! 'Yapmanız gereken şey...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de dümene geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA