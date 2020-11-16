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derbisinde sahada olacak

'nin yıldız ismi 'nin geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden Ekvadorlu futbolcunun 'in 10. haftasında oynanacak maçına yetişmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:25 ABONE OL
Enner Valencia Beşiktaş derbisinde sahada olacak

Futbol camiasında yayılan koronavirüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Kovid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Enner Valencia Beşiktaş derbisinde sahada olacak
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