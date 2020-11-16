Fenerbahçeli Harun Tekin ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun'un ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Harun Tekin'in bu gece hastanede kalacağı ifade edilirken, oyuncunun 3 hafta sonra maskeyle idmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Futbolcuya ziyaretlerin pandemi dolayısıyla on-line olarak yapıldığı da öğrenildi.Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!