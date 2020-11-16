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Fenerbahçeli ameliyat oldu

'nin dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiği mücadelesinde Jimmy Durmaz ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan , bugün ameliyat edildi. Tekin'in 3 hafta sonra maskeyle idmanlara başlayacağı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:27 ABONE OL
Fenerbahçeli Harun Tekin ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun'un ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Harun Tekin'in bu gece hastanede kalacağı ifade edilirken, oyuncunun 3 hafta sonra maskeyle idmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Futbolcuya ziyaretlerin pandemi dolayısıyla on-line olarak yapıldığı da öğrenildi.

Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!

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Fenerbahçeli Harun Tekin ameliyat oldu
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