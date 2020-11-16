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'nin 'a kiraladığı sakatlandı!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımın sezon başında Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ve ardından 1. lig ekibi 'a kiraladığı , Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmanın öncesinde yapılan antrenmanda sol kasığından sakatlandı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:46 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek sakatlandı!

TFF 1. Lig ekiplerinde Aydeniz Et Balıkesirspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, son antrenmanda sol kasığından sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde geçiş çalışması yapan Balıkesirspor'da, Fenerbahçe'den kiralanan İsmail Yüksek sol kasığından sakatlandı.

Dilsöz yaptığı açıklamada, antrenmanda kasığından sakatlanan İsmail Yüksek'in iki hafta oynayamayacağını belirtti.

Ümraniyespor maçında üç puan almayı hedeflediklerini aktaran Dilsöz, "Arayı iyi değerlendirdik. Milli takıma giden Foxi de yarın takıma katılacak. Zemin bozuk olduğu için bu hafta bazı antrenmanlarımızı stadyumda yapacağız. Takımda sakatlıklar dışında moral ve motivasyon yüksek. Ümraniyespor engelini aşarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek sakatlandı!
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