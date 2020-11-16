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Mahkemeden yönetimine

Son dakika haberleri... Galatasaray Genel Kurulu, yönetimini idari yönden ibra etmemişti. Yaşanan süreç ise mahkemeye gitmişti. Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:56 ABONE OL
Mahkemeden Galatasaray yönetimine iyi haber

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün gerçekleştirildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da gerçekleşen duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Verilen karara göre Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararı iptal edildi.

Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı.

Mahkemeden Galatasaray yönetimine iyi haber

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Mahkemeden Galatasaray yönetimine iyi haber
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