Sergio Ramos'a dev teklif! yıllık 20 milyon euro

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un kulüple olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun ilk hedefinin eflatun-beyazlı ekipte kalmak olduğu ifade ediliyor.

Ancak İspanyol basınından AS, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in, Ramos için devreye gireceği ve 34 yaşındaki deneyimli defans oyuncusuna 3 yıllık bir kontrat önereceği kaydedildi. Madrid ekibinde yıllık net 12 milyon euro gibi bir maaş alan Ramos'a PSG'nin önereceği miktarın ise yıllık 20 milyon euro olacağı bildirildi.

Mukavelesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncular, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabiliyor. Fransız ekibinin de teklifin legal yollardan olması için ocak ayına kadar bekleyeceği aktarıldı.

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