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'a dev teklif! yıllık 20 milyon euro

Son dakika haberleri... Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı 'a çılgın bir teklif geldiği ortaya çıktı. Fransız devi , Ramos'a yıllığı 20 milyon eurodan 3 yıllık teklifte bulunduğu idda edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:08 ABONE OL
Sergio Ramos'a dev teklif! yıllık 20 milyon euro

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un kulüple olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun ilk hedefinin eflatun-beyazlı ekipte kalmak olduğu ifade ediliyor.

Ancak İspanyol basınından AS, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in, Ramos için devreye gireceği ve 34 yaşındaki deneyimli defans oyuncusuna 3 yıllık bir kontrat önereceği kaydedildi. Madrid ekibinde yıllık net 12 milyon euro gibi bir maaş alan Ramos'a PSG'nin önereceği miktarın ise yıllık 20 milyon euro olacağı bildirildi.

Mukavelesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncular, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabiliyor. Fransız ekibinin de teklifin legal yollardan olması için ocak ayına kadar bekleyeceği aktarıldı.

(FOTOMAÇ)

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Sergio Ramos'a dev teklif! yıllık 20 milyon euro
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