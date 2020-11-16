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Başkanı 'dan şampiyonluk açıklaması

Kulübü Başkanı , Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız." dedi .İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:21 Son Güncelleme: 16.11.2020 13:24 ABONE OL
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camianın kenetlendiğinde neleri başardığını gördüklerini, hiç kimseyi ayırmadan bir ve beraber olarak daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceklerini belirtti.

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki açıklamasında, şehrin kadim kültürü ve 100 yılı aşkın futbol birikiminin kendilerine öğrettiği en önemli gerçeğin, kısa vadeli planlamaların uzun vadede başarı getirmediği olduğunu vurguladı.

İlk günden itibaren hep uzun vadeli projeksiyonlar üzerinde durduklarını kaydeden Ağaoğlu, kulübün geleceğini, şanlı geçmişinden ilham alarak inşa etmeye çalıştıklarına işaret etti.

Bu adımları atarken karşılaştıkları ekonomik ve sportif sorunlara rağmen doğru bildiklerinden vazgeçmediklerine dikkati çeken Ağaoğlu, "Geçen süre zarfında gerek ekonomik gerekse de sportif olarak elde ettiğimiz kazanımların, başarılarımıza bir işaret olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimiz ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne katılan, ikinci sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ancak Türkiye Kupası'nı yeniden müzesine götüren Trabzonspor'umuz, kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üzerine koyarak sürdürmek zorundadır. Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız." diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu, başarının kendiliğinden ve yalnız oluşamayacağını belirterek, "Bir Afrika atasözü der ki 'Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin.' Bu atasözünden hareketle kulübümüzün uzun vadeli hedeflere ve unutulmaz başarılara yürümesi sadece bizlerle değil, hepimizle mümkün olacaktır. Birbirimize dünden daha fazla sımsıkı sarılmalıyız, yan yana durmalıyız, omuz omuza vermeliyiz. Trabzonspor ailesinin kenetlendiğinde neler başardığını gördük. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Bunu başardığımızda Şanlı Trabzonspor çatısı altında daha nice büyük mutluluklar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk açıklaması
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