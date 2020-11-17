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: Dingin denize değil 'e çıktım

'un yeni teknik direktörü , bir basın toplantısı düzenleyerek bordo-mavili ekipteki hedeflerini ve takımdaki son duruma dair açıklamalarda bulundu. temsilcisinde aldığı görevin zor olduğuna vurgu yapan deneyimli hoca, "Dingin denize değil, Karadeniz'e çıktım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 14:57 Son Güncelleme: 17.11.2020 15:05 ABONE OL
Abdullah Avcı: Dingin denize değil Karadeniz'e çıktım

İngiliz teknik adam Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, basının karşısında çıktı. Bordo-mavili takıma transferine dair konuşan Avcı, takımdaki son durumu ve hedeflerini de anlattı.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle...

"Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya bir aidiyet hissim var. Trabzon'a gelmeme vesile olan başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni destekleyen ve cesaretlendiren yönetime teşekkür ederim. Bu kulübün efsaneleri gibi Trabzonspor'un tarihinde olmak istiyorum. 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler ama Karadeniz insanının çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum, unutmayın. Burada olduğum için mutluyum."

"Trabzonspor'un sistemini, hücumunu, savunmasını elindeki oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır iştahlı, arzulu çalışıyoruz. Kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı olan ve sahada oyun aklı olan bir takım izlettireceğiz."

"Futbolun iyileştirme gücü var. Dünya ve ülkemizde yaşanman sağlık sıkıntısına rağmen, belki de futbol oynanması insanları ayakta tutabiliyor. Kovid-19 süreci nasıl devam edecek, onu kestirmek kolay değil. Biz her türlü tedbiri alacağız ve sahanın içinde kalacağız. Burası Trabzon, dünyanın her yerinde 61 plakası var. Altyapıdan ne olur ne olmaz diye 5 oyuncuyu yukarı aldık. U-19 Takımı da bundan sonra bizimle tesislerde olacak ve bizlerle aynı antrenmanı yapacaklar."

"TRABZONSPOR'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

"Trabzon'da ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Şehrin futbola olan sevgisi ve tarihi beni heyecanlandırıyor. Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyetim daha da güçlendi. Türk futbolu bana çok şey verdi, ben de Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı? Bunun adı ne bilmiyorum, nasıl isterlerse öyle desinler."

"Trabzonspor'dan gelen teklif, her teknik adamı heyecanlandırır. Özkan Sümer de bana transfer teklifi yapmıştı, ondan önce de almıştım. Üçüncü kez Trabzonspor'dan teklif aldım, bu mutluluk verir. O zaman şartlar oluşmadı, kısmet bugüneymiş. İlk teklif geldiğinden bu yana buranın büyüklüğünü hissediyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Umarım bunun karşılığını vereceğiz."

ABDÜLKADİR VE UĞURCAN'IN TRANSFERİ

"Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür beklentim olan oyuncular. Belki de ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Abdülkadir Ömür, takımla birlikte çalışıyor. Kendisiyle birebir görüşme de yaptım. Bir aksilik çıkmazsa, umarım hafta sonu bizimle beraber olacak."

"Takım savunması için çalışıyoruz ve oyuncular %60 olumlu cevap veriyor. Biz bir enkaz almadık. Şimdi görev sırası bizde, Trabzonspor'un en iyi olması için çalışacağız."

"Hakemlerle ilgili bir mücadele içine girmedim. Ben sahada kalacağım. Bir teknik adamın hakemlerden konuşmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerden şikayetçi olduğum gün, oyuncu kötü oyunu unutup, hakemin arkasına sığınıyor. Hakem mücadelesini gerekirse yönetim yapar."

"Trabzonsporumuzun başarısı için varım. Dingin denize değil, Karadeniz'e çıktım."

"Abdullah Avcı'nın sırrı çalışmak, ekip çalışmasına inanmak, futbolla ilgili her gelişimi takip etmek, ekiple beyin fırtınası, samimi iletişim, grup enerjisi oluşturmak."

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Abdullah Avcı: Dingin denize değil Karadeniz'e çıktım
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