Başkan Mustafa Cengiz’in ibra zaferi

1.5 yıldır süren dava nihayet sonuçlandı. Mahkemenin verdiği kararla Mustafa Cengiz ve ekibinin 26 Aralık'taki olağanüstü kongrede aday olmalarının önünde engel kalmadı
Giriş Tarihi: 17.11.2020ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mart 2019'da yapılan genel kurulda mali olarak aklanmasına rağmen idari açıdan ibra edilmeyince konuyu mahkemeye taşımıştı. 1.5 yılı bulan dava sürecinde zafer, Cengiz'in oldu. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından genelkuruldaki sayımın usule uygun olmadığınakarar verildi. Böylece Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim hakkında alınan idari ibrasızlık kararı iptal edildi. Bu kararla Cengiz ve yöneticilerin 26 Aralık'taki olağanüstü kongreye girmeleri yönünde engel kalmadı.
'SAĞLIĞIM ELVERDİKÇE GALATASARAY'A HİZMET EDECEĞİM'
Konuyla ilgili dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Tarihi bir karar. Bu hüküm yerineoturdu. Su aktı, yerini buldu. Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da bilvesilebaşarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Biz deG.Saray için varız. Sağlığım elverdikçeGalatasaray'a her zaman,sonuna kadar hizmet etmeyedevam edeceğim" ifadelerini kullandı.
BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN Galatasaraylılara kavga yakışmıyor
Muhalefet mahkemeden tedbir kararının kaldırılacağına kesin gözüyle bakıyordu. Eğer tedbir kalksaydı yönetim, bir dönem aday olamayacaktı. Ancak mahkeme tedbirin kaldırılma kararını iptal edince Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin aralık ayında yapılması planlanan seçime katılmaları konusunda bütün engeller kalktı. Duyduğum kadarıyla tedbirin kaldırılmasıkonusunda muhalefet, mahkemenin kararına itirazedip bir üst mahkemeye başvuracak. Artık bu savaşın Galatasaray'da yaşanmaması gerekiyor. Pandemi dönemi toplumlarda çok şey değiştirdi. Camia da kavgadan sıyrılıp, seçim için hazırlık yapmalı. Galatasaraylılılara kavga yakışmıyor. Ancak ben aralık ayında da seçimin zor olacağını düşünüyorum. Kovid vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla yükseliyor. Seçim için endoğru adres 2021 Mayıs sonu ve haziranbaşı olmalıdır.