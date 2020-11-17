Başkan Mustafa Cengiz’in ibra zaferi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mart 2019'da yapılan genel kurulda mali olarak aklanmasına rağmen idari açıdan ibra edilmeyince konuyu mahkemeye taşımıştı. 1.5 yılı bulan dava sürecinde zafer, Cengiz'in oldu.Böylece Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim hakkında alınan idari ibrasızlık kararı iptal edildi. Bu kararla Cengiz ve yöneticilerin 26 Aralık'taki olağanüstü kongreye girmeleri yönünde engel kalmadı.Konuyla ilgili dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz,Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur.Herkes Galatasaray için çalışıyor.ifadelerini kullandı.Muhalefet mahkemeden tedbir kararının kaldırılacağına kesin gözüyle bakıyordu. Eğer tedbir kalksaydı yönetim, bir dönem aday olamayacaktı. Ancak mahkeme tedbirin kaldırılma kararını iptal edince Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin aralık ayında yapılması planlanan seçime katılmaları konusunda bütün engeller kalktı.Artık bu savaşın Galatasaray'da yaşanmaması gerekiyor. Pandemi dönemi toplumlarda çok şey değiştirdi. Camia da kavgadan sıyrılıp, seçim için hazırlık yapmalı. Galatasaraylılılara kavga yakışmıyor. Ancak ben aralık ayında da seçimin zor olacağını düşünüyorum. Kovid vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla yükseliyor.olmalıdır.