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Rossi'den açıklaması!

Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağımız Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, "Onların gücünün farkındayız. Takım olarak oynarsak kazanabiliriz" ifadelerini kullandı. İşte Rossi'nin sözleri...

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:54 ABONE OL
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye açıklaması!

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. İzlanda'yı yenip, Sırbistan ile berabere kaldıklarını hatırlatan Rossi, "Sırbistan maçında ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. İkinci yarıda beklediğim performans sergileyemedik. Yarınki maçta da iyi performans göstermemiz lazım. Endişeli değilim. Öz güvenimiz var. Oyuncularıma güveniyorum. Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip. Çok yetenekli oyuncuları var. Çoğu Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Onların gücünün farkındayız. Takım olarak oynarsak kazanabiliriz" diye konuştu.

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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye açıklaması!
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