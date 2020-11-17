Sorumluluk almaya hazırım

Sekiz futbolcusu Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş'ta dün yapılan testlerde yeni bir pozitif vakaya rastlanmadı.eksikler nedeniyle stoperde oynaması gündemde olan Josef de Souza, üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kariyerinde daha önce birkaç kez bu mevkide görev alan Brezilyalı, "Benden ne istenirse bölge fark etmeden elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Önemli olan takımın başarısı ve bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek." şeklinde konuştu.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiğitalebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi. Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.