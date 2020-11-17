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Sorumluluk almaya hazırım

Siyah-beyazlı takım dün de 14 kişilik idman kadrosuyla antrenman sahasına çıkarken hırsı ile dikkat çeken Brezilyalı, “Benden ne istenirse mevki fark etmeksizin elimden geleni yaparım” dedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
Sorumluluk almaya hazırım
Sekiz futbolcusu Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş'ta dün yapılan testlerde yeni bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bu durum krtik Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü bir nebze olsun güldürürken eksikler nedeniyle stoperde oynaması gündemde olan Josef de Souza, üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kariyerinde daha önce birkaç kez bu mevkide görev alan Brezilyalı, "Benden ne istenirse bölge fark etmeden elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Önemli olan takımın başarısı ve bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Takımın zor zamanında üzerime düşen ekstra sorumluluğu alma konusunda hiçbir çekincem olmaz" şeklinde konuştu.

SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi. Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.

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