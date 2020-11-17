Ümit Milli Takımımız 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşıyor. Ümit Milli Takımımızın Kosova ile karşılaştığı maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Matyunin yönetiyor. Matyunin'in yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Aleksei Vorontsov yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi Vladislav Bezborodov. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ASpor'dan canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE - KOSOVA MAÇININ 11'LERİ
Türkiye: İrfan Can, Serkan, Arda , Atakan, Cemali, Berat, Erkan, Berkan, Ali, Güven, Halil
Kosova: Bisinger, Kapra, Kurtulus, Sadriu, Hamdiju, Kqiku, Vitija, Zekaj, Jashari, Mustafa, Baftiu
Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)
Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Orta Saha: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Yusuf Barası (Az Alkmaar)GOL | Türkiye 1-0 Kosova