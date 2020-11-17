Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak elemeleri galibiyetle noktaladı.
Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 21'de Halil Dervişoğlu, 32'de Güven Yalçın (pen.) ve 64'te Berat Özdemir kaydetti.
Kosova'da Leonat Vitija 30. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ümit Milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4. sırada tamamlarken, Kosova ise 9 puanla 5. sırada yer aldı.GOL | Türkiye 1-0 Kosova GOL | Türkiye 2-0 Kosova GOL | Türkiye 3-0 Kosova