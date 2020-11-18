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'ta panik!

Son dakika haberleri... Pek çok oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle bu sezonun başında kadrosu dağılan Beşiktaş'ta bu sezon sonu için de aynı korku yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:58 ABONE OL
Beşiktaş'ta panik!

Beşiktaş'ta sezon sonu sıkıntısı şimdiden gündemde… Geçen sezon kadronun birden dağılması nedeniyle yeni sezona sorunlu giren Beşiktaş'ta aynı problem ortaya çıkabilir. Karius ve Ruiz ile sezon bitmeden yolları ayıran, sözleşmesi biten Caner ve Gökhan'ı takımda tutamayan, Burak Yılmaz'ı alacaklarına karşılık gönderen Beşiktaş'ta Elneny, Diaby, Boateng gibi birçok yabancı oyuncu da kiralık kontratlarının bitmesi sonucu takımdan ayrılmıştı. Kartal'ı bu sezon sonu da benzer bir durum bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre Rosier, Montero, Mensah ve Ghezzal'ın 1'er yıllık kiralık sözleşmeleri bulunurken Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'ın garanti sözleşmeleri de sezon sonu sona eriyor ve 1+1 yıllık sözleşmelerinde opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına ise sezon sonunda karar verilecek.

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Beşiktaş'ta panik!
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