Burak Yılmaz neden kadroda değil? Şenol Güneş açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz'ın neden 21 kişilik kadroda olmadığına değinen Güneş, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." dedi.
A Milli Takım'ın Macaristan karşısında ilk 11'i ve yedekleri şu şekilde:
İlk 11: Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun.
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan.Macaristan'da fırsat teptik! Macaristan 2-0 Türkiye