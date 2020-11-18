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neden kadroda değil? açıkladı!

Uluslar Ligi'ndeki son maçımızda deplasmanında sahaya çıktık. Ay yıldızlılarda Lille forması giyen 'ın ilk 11'de görev alması bekleniyordu. A Teknik Direktörü , Burak Yılmaz'ın neden kadroda olmadığını açıkladı. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:18 Son Güncelleme: 18.11.2020 23:59 ABONE OL
Burak Yılmaz neden kadroda değil? Şenol Güneş açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın neden 21 kişilik kadroda olmadığına değinen Güneş, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." dedi.

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında ilk 11'i ve yedekleri şu şekilde:

İlk 11: Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun.

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan.

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Burak Yılmaz neden kadroda değil? Şenol Güneş açıkladı!
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