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: Zifiri kara gün

A Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda 'ya 6-0 mağlup olan 'da Teknik Direktör , maçın ardından yaptığı açıklamada, "zifiri kara gün" ifadelerini kullandı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:48 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:57 ABONE OL
Joachim Löw: Zifiri kara gün

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. maçında İspanya, Almanya'yı 6-0 mağlup ederek sahadan sildi.

Maçtan sonra ARD'ye konuşan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, yaşadığı hayal kırıklığını "zifiri kara gün" olarak nitelendirdi. Löw yaptığı açıklamada, "Şu anda açıklamak zor, hiçbir şeyin işe yaramadığı zifiri karanlık bir gün geçirdik. Bugün her açıdan gerçekten kötüydü. Cesur olmak ve ileriye doğru oynamak istedik ama bugün hiçbir şey işe yaramadı, ne hücum ne de savunma. İlk golden sonra tüm konseptimizden vazgeçtik. Açıldık ve İspanyollar o kadar iyilerdi ki bundan faydalandılar. Organizasyon yok, oyuncular arası yakınlık yok, iletişim yok. Düzenden vazgeçtik ve bu ölümcül oldu." ifadelerini kullandı.

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya, en son 1958'de 6 gol yemişti.

İspanya'dan tarihi galibiyet! İspanya 6-0 Almanya

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Joachim Löw: Zifiri kara gün
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