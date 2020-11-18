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A , Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. 'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı ve 1'den naklen yayımlanıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:21 Son Güncelleme: 18.11.2020 23:59 ABONE OL
Macaristan - Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayımlanıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk ediyor.
Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA 11'LER
MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun



Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmedi. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemiyor. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor.

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ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

SAVUNMA: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

ORTA SAHA: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

FORVET: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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