Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

Macaristan Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça çok kısa bir süre kalmasıyla birlike futbolseverler, "Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor" ve "milli maç şifresiz mi yayınlanacak" sorularına cevap arıyor. Peki, UEFA Uluslar B Ligi üçüncü grup son karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, hangi kadro ile sahaya çıkacak ve Türkiye Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç hakkında detaylar ve yayınlanacağı kanal...

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te başlayacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Macaristan Türkiye maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleye ilişkin muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Macaristan Türkiye maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;