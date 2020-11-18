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maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! canlı izlenebilecek mi?

maçı için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Maça dakikalar kala futbolseverler Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. Uluslar B Ligi 3. grup altıncı maçlarında Türkiye A Milli futbol Takımı Macaristan karşısına üç puan için çıkacak. Peki, Macaristan Türkiye milli maçı saat kaçta, Türkiye’den canlı izlenebilecek mi ve şifresiz mi? Bu başlık altında, Macaristan Türkiye maçı yayınlanacağı kanal ve şifresiz olup olmada hakkında detaylar yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:37 ABONE OL
Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

Uluslar B Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça çok kısa bir süre kalmasıyla birlike futbolseverler, "Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor" ve " şifresiz mi yayınlanacak" sorularına cevap arıyor. Peki, UEFA Uluslar B Ligi üçüncü grup son karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, hangi kadro ile sahaya çıkacak ve Türkiye Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç hakkında detaylar ve yayınlanacağı kanal...

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te başlayacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Macaristan Türkiye maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleye ilişkin muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Macaristan Türkiye maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

ile 'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Nego, Holender, Kalmar, Schafer, Nikolics.

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Deniz, Kenan, Burak

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

586. SINAVIMIZ

A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 galibiyet, 223 mağlubiyet gördü. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.

2020'DE 8. MAÇ

, 2020 yılındaki 8. maçını deplasmanda 'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar 5'i resmi, 2'si de özel maç olmak üzere oynadığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 12 kez fileleris sarsarken, 12 gol yedi.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

EFECAN DA ÇIKTI

A Milli Takım'da zorlu maçı öncesi eksiklerin çokluğu göze çarpıyor. Ay-yıldızlılarda son olarak Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle milli takım kafilesinden ayrıldı. Rusya maçından sonra Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü sakatlığı, Cengiz Ünder cezaya düştüğü için ayrılmıştı. Enes Ünal da izin alıp gitti.

BURAK YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Kart cezası nedeniyle Rusya maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Macaristan karşısında oynayabilecek. 35 yaşındaki futbolcunun kampa katıldığında hafif bir sakatlığı vardı ancak bunu da atlattı.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci:Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?
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