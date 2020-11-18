Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Macaristan'a karşı sahada! Milli maç canlı izlenebilecek mi?

Macaristan Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça çok kısa bir süre kalmasıyla birlike futbolseverler, "Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor" ve "milli maç şifresiz mi yayınlanacak" sorularına cevap arıyor. Peki, UEFA Uluslar B Ligi üçüncü grup son karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, hangi kadro ile sahaya çıkacak ve Türkiye Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç hakkında detaylar ve yayınlanacağı kanal...
Macaristan ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te başlayacak.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Macaristan Türkiye maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleye ilişkin muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Macaristan Türkiye maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;
Macaristan ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Nego, Holender, Kalmar, Schafer, Nikolics.
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Deniz, Kenan, Burak
586. SINAVIMIZ
A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 galibiyet, 223 mağlubiyet gördü. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.
2020'DE 8. MAÇ
Türkiye, 2020 yılındaki 8. maçını deplasmanda Macaristan'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar 5'i resmi, 2'si de özel maç olmak üzere oynadığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 12 kez fileleris sarsarken, 12 gol yedi.
EFECAN DA ÇIKTI
A Milli Takım'da zorlu Macaristan maçı öncesi eksiklerin çokluğu göze çarpıyor. Ay-yıldızlılarda son olarak Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle milli takım kafilesinden ayrıldı. Rusya maçından sonra Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü sakatlığı, Cengiz Ünder cezaya düştüğü için ayrılmıştı. Enes Ünal da izin alıp gitti.
BURAK YILMAZ GERİ DÖNÜYOR
Kart cezası nedeniyle Rusya maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Macaristan karşısında oynayabilecek. 35 yaşındaki futbolcunun kampa katıldığında hafif bir sakatlığı vardı ancak bunu da atlattı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci:Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)