A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Macaristan deplasmanında sahaya çıktık. Liderlik şansımızın sürdüğü mücadelede, ev sahibi Macaristan'a 1-0'lık skorla yenildik. Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Siger ve 90+5'te Varga kaydetti. Bu sonuçla Macaristan puanını 11 yaparak grubu lider bitirdi. Öte yandan grubun bir diğer maçında Sırbistan, Rusya'yı farklı geçti ve bizle puanları eşitleyerek milli takımımızı grubun son sırasına gönderdi. Takımların puan tablosunda birbirine çok yakın olduğu grupta, Sırbistan'ın Rusya'yı farklı yenmesi sonrası bu karşılaşmadan 3 puan çıkarabilsekdik, grubu lider tamamlayacaktık.

İŞTE SON MAÇLAR SONRASI OLUŞAN PUAN DURUMU

Macaristan 11

Rusya 8

Sırbistan 6

Türkiye 6

ŞENOL GÜNEŞ 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.



Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.



BAKAN KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ

Puskas Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.



ŞENOL GÜNEŞ 50. RESMİ MAÇINDA

Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.