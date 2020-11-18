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Pandev cephesinden itirafı

Bir dönem 'da forma giyen deneyimli golcü Pandev ile ilgili menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri , "Kariyerinin tek hatası Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:48 ABONE OL
Pandev cephesinden Galatasaray itirafı

2014-2015 sezonunda İtalyan kulübü Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 2015-16'da Genoa'nın yolunu tutan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.

Corsi, konuşmasında Pandev'in Galatasaray ve Türkiye'deki sürecine değinirken, bunu en büyük kariyer hatası olarak nitelendirdi.

Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu: "Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediğini takdiri görememişti.

Menajerlik kariyerimin ilk seçimi Pandev'in Türkiye'de oynadığı sıralar olmuştu, benim ilk deneyimimdi. Kolay zamanalar değildi ancak sizi temin ederim Goran iyi uyum sağlayan biridir. Ancak orada İtalya'nın eksikliğini hissetti." (Fotomaç)


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Pandev cephesinden Galatasaray itirafı
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