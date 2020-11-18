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Twente'den için açıklaması!

'ın Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı ve maçlarında toplam 4 gol atan için 'a olacağı iddiları gündeme geldi. Genç futbolcunun kulübü Twente bu iddialar hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:19 ABONE OL
Twente'den Halil Dervişoğlu için Beşiktaş açıklaması!

Kariyerine kiralık olarak Twente'de devam eden Halil Dervişoğlu için kulübünden Beşiktaş'a transfer iddialarına cevap geldi.

Hollanda kulübü Twente'nin genel müdürü Paul van der Kraan, 20 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını keydetti. Twente genel müdürü, Beşiktaş'la ilgili haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
Bonservisi Brentford'da olan oyuncu, gelecek sezon başında kulübüne geri dönecek. Beşiktaş, genç oyuncuyu Championship ekibinden kiralamak istiyor.

Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirebilmesi için Brentford'un Hollanda kulübünden kiralık sözleşmesinin feshini talep etmesi gerekiyor.

Ümit Milli Takım forveti Halil Dervişoğlu, çıktığı son 2 milli maçta 4 gol kaydetti.

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Twente'den Halil Dervişoğlu için Beşiktaş açıklaması!
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