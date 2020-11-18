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Yüreğimiz sahada aklımız Belgrad’da

Ay-Yıldızlılarımız ’ı deplasmanda devirip, Sırbistan’ın da evinde Rusya’dan puan almasını bekleyecek. Hesaplarımız tutarsa grubu zirvede bitirip A Ligi’ne yükseleceğiz

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Yüreğimiz sahada aklımız Belgrad’da
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki son maçında bugün TSİ 22.45'te Macaristan deplasmanına çıkıyor. B Ligi 3. Grup'taki karşılaşmada Türkiye, 3 puanı alıp ardından da Belgrad'da oynanacak Sırbistan-Rusya maçından gelecek Rusya'nın puan kaybetmesi haberini bekleyecek Ay-Yıldızlılarımız planlarının gerçekleşmesi halinde grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselecek.

MACARİSTAN İLE 14. SINAV
Türkiye, tarihinde Macaristan ile toplam 13 kez karşı karşıya geldi. 4 kez rakibimizi devirdiğimiz eşleşmede 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Kırmızı-beyazlı takımımızın 15 golüne Macarlar ise 26 golle yanıt verdi. Uluslar Ligi'nde grubumuzdaki açılış maçında 3 Eylül 2020'de rakibimize karşı sahamızda 1-0'lık yenilgi almıştık. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde geride bıraktığı 585 maçtan 222 galibiyetle çıkarken, 223 maçta ise yenilgi aldı. Türkiye 775 gol atarken 835 gol yedi.

'RÖVANŞI ALARAK İYİ BİTİRELİM'
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'dan rövanşı almak istediklerini söyledi. Güneş, "Macaristan maçıyla başlamıştık. Bizim için zor bir dönemdi. Onlar ağustosun 14'ünde sezona başlamışken, biz 1 ay sonra eylülde başlamak durumunda kaldık. Önümüzü görmeden maça çıktık ve Macaristan bizden daha iyi oynayarak 3 puan aldı. Kötü başlamıştık, şimdi iyi bitirmek istiyoruz. Zor maç olacak. İki takımda da kaliteli oyuncular var. Ama biz buraya kazanmak için geldik. Rakip için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak ist-i yoruz. En azından rövanşı almak istiyoruz" dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

EFECAN KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan deneyimli oyuncunun Macaristan'a götürülmediği açıklanırken, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, sarı kart cezalısı Cengiz Ünder ve izinli olan Enes Ünal da kafilede yer almadı.

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A Milli Takım 2020 yılında oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

1 GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN

BİZ FİNAL SEVERİZ
Türkiye, Macaristan'ı yener. Çünkü final havasında olan maçları kafaca iyi oynuyoruz. Yüreğimizi ortaya koyuyoruz, coşkumuzu en üst seviyeye çıkarıyoruz. Cengiz Ünder'in eksikliğini hissedeceğiz. Ancak Milli Takım, bir futbolcudan oluşmuyor. Birçok maçta geriye düşmemize rağmen, takım refleksini ön plana çıkarıp muhteşem geri dönüşler yaşadık. Ancak Rusya maçında olduğu gibi kale önünde riskli hamleler yapmamalıyız. Kaleci Mert, ayaklarına güveniyor ama Rusya maçında yenilen ilk golün sebebi kendisidir. Juventus'ta oynayan Merih'in savunmayı yönetmesi gerekir. Macarlara karşı Şenol Güneş, İrfan Can ve Yusuf Yazıcı gibi top tekniği yüksek, oyuna akıl katan futbolcuları kullanmalıdır. Burak Yılmaz'ın dönmesi hücum gücümüzü artıracaktır. Hatta Cenk Tosun, Burak Yılmaz ikilisi birlikte bile oynayabilir.

MACARLARIN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün liderlik için karşı karşıya geleceğimiz Macaristan'ın son 5 maçında farklı dizilişle sahaya çıkması en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu. Şu ana kadar 2 maça 3-4-2-1, 1'er maça da 3-5-2, 3-4- 1-2 ve 4-1-2-1-2'lik dizişlerle çıkan Macaristan, Sırbistan ile berabere kaldığı son maçta ise 3-4-2- 1'lik düzenle sahada yer aldı. Çıktığı 5 maçta 5 gol bulan ve tüm golleri farklı oyuncuların attığı ekipte asistler ise Kalmar, Nikolics ve Bese'den geldi. Rakibin en fazla şut atan ismi maç başına 4.3'lük karnesiyle Dominik Szoboszlai olurken, bugün sahaya çıkamayacak olan oyuncu aynı zamanda 2.3'lük kilit pas performansıyla da ülkenin bu alanda en fazla performans veren ismi durumunda bulunuyor. TANER KARAMAN

SZOBOSZLAİ MÜJDESİ
Kritik maç öncesinde Macaristan, yıldız oyuncusu Dominik Szoboszlai'yi kaybetti. Macaristan Futbol Federasyonu, Szoboszlai'nin Avusturya'daki sıkı karantina kuralları nedeniyle kulübü Salzburg tarafından geri çağrıldığını açıkladı.

ROSSİ: LİDERLİĞİ İSTİYORUZ
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, dengeli bir maç olacağını söyledi. İtalyan çalıştırıcı hedeflerinin grubu birinci sırada tamamlamak olduğunun altını çizerken, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Bunları göz önünde bulundurarak bu maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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