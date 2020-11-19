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Son dakika haberleri... maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş iki isimden geldi. Koronavirüs tedavileri sona eren Fabrice N'Sakala ve görev verimesi halinde zorlu karşılaşmada oynayabilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:04 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:07 ABONE OL
Beşiktaş'a iki isimden iyi haber!

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta koronavirüs tedavileri tamamlanan Necip Uysal ve N'Sakala çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 2 oyuncusunun antrenman performansına göre kararını verecek.

NTV Spor'un haberine göre Kovid-19 tedavileri devam eden Vida, Welinton, Rosier, Hasic ve Oğuzhan'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve kart cezalısı Ersin mücadelede forma giyemeyecek.

Kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek olan Yalçın, Necip ve N'Sakala'nın hazır olmaması halinde sağ bekte Dorukhan Toköz, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a forma verecek. Savunmada Souza ve Montero, orta sahada ise Atiba-Mensah ve Ljajic'in görev alması bekleniyor. Siyah beyazlıların hücum hattı Ghezzal, Larin be Aboubakar'dan oluşacak.

Vodafone Park'da saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

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Beşiktaş'a iki isimden iyi haber!
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