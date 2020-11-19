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'yu istiyor!

Son dakika haberleri... Ligi takımlarından 'nin sahibi , Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satılmak istenen 'yu transfer listesine yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:02 Son Güncelleme: 19.11.2020 13:03 ABONE OL
David Beckham Radamel Falcao'yu istiyor!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutturamayan Radmel Falcao, ara transfer döneminde sarı kırmızılılarla yollarını ayırabilir.

Yönetim, yaşanılan mali problemler nedeniyle Falcao'ya "Uygun bir teklif gelmesi halinde seninle yollarımızı ayıracağız" demiş ve Kolombiyalı golcü bu mesaja olumlu yanıt vermişti.

Radamel Falcao Galatasaray-Kayserispor maçında oynayacak mı?

Bununla beraber Falcao için yeni bir gelişme yaşandı. Bolavip'nin haberine göre MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, transfer listesine Radamel Falcao'yu yazdı.

YA HULK YA FALCAO

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Hulk ile transfer görüşmelerine başlayan Inter Miami, Brezilyalı golcü ile anlaşılamaması halinde Falcao için resmi girişimlerine başlayacak.

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David Beckham Radamel Falcao'yu istiyor!
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