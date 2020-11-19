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Kadroda şans bulamaması nedeniyle Barca’nın kiralamaya hazırlandığı Brezilyalı ön libero için P’Naikos da devreye girdi. Fernandes’i kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar transferi şimdiden bitirmek için harekete geçti

Giriş Tarihi: 19.11.2020 02:07 ABONE OL
Galatasaray'a Matheus Fernandes için Panathiakos rakip oldu!

Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Yönetim kurulu, seçim kararı alsa da transferde geri düşmemek için teknik direktör Fatih Terim'in işaret ettiği oyuncuları alabilmek için temaslarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediğini bildirmişti. Terim, Brezilyalı ön libero ile önemli bir açığı kapatmanın planlarını yapıyor.

HANGİ TAKIMI TERCİH EDECEK?
Ancak Galatasaray'ın Fernandes'e talip olmasının ardından Yunanistan'dan sürpriz bir haber geldi. Panathiakos'un da 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ve Galatasaray'a rakip olduğu ifade edildi. İki takım arasında büyük bir rekabet yaşanırken sarı-kırmızılı ekibin, öne geçebilmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi. Barca'ya büyük umutlarla transfer olan ancak şans bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen Matheus Fernandes'in kimi tercih edeceği İspanya'da da büyük merak konusu olmuş durumda...

SADECE 3 MAÇTA OYNADI
Fotomaç'ın haberine göre Fernandes, sezon başında 7 milyon Euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak Barça'da kadroya dahi girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği belirtiliyor. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın bol yıldızlı kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.

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Galatasaray'a Matheus Fernandes için Panathiakos rakip oldu!
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