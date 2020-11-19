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- maçında oynayacak mı?

Son dakika haberleri... 'in 9. haftasında sahasında 'u konuk edecek Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radmel Falcao'nun durumu merak konusu... Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Falcao Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:56 Son Güncelleme: 19.11.2020 11:13 ABONE OL
Radamel Falcao Galatasaray-Kayserispor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya milli ara da iyi gelmedi. Kart cezası nedeniyle Ankaragücü, sakatlığı nedeniyle de Sivas deplasmanında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, milli maçlar için verilen arada takıma dahil olması bekleniyordu. Kolombiyalı golcü, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik kadro, futbolcunun yaklaşımına göre Kayseri maçı için kararını verecek.

Milliyet'in haberine göre Falcao'nun büyük ihtimal 23 Kasım'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

Diğer taraftan milli takım kampında sakatlanan Luyindama'nın 3 hafta için düşünülen tedavi programına yoğun şekilde başlandı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun durumuna bugün İstanbul'a dönüşünde bakılacak ve sakatlığı konusunda kesin bilgi sahibi olunacak.

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Radamel Falcao Galatasaray-Kayserispor maçında oynayacak mı?
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