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Son dakika: 'tan Ersin Destanoğlu açıklaması

Son dakika haberi... , FK maçında gören ve tarafından 2 maç men cezası verilen Ersin Destanoğlu ile ilgili kararını verdi. Genç kalecinin cezası onanırken, siyah-beyazlı ekipten de bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 19:58 Son Güncelleme: 19.11.2020 20:28 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." denildi.

Alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması
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