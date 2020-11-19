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Yarmolenko adım adım 'ye!

Ukraynalı sağ kanadın alacaklarına karşılık West Ham ile sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. da daha önce temas kurduğu 31 yaşındaki futbolcu için tekrar harekete geçti. Yapılan ilk görüşmelerde ücreti düşük bulan Yarmolenko’da bu kez tüm şartların zorlanacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 02:07 ABONE OL
Yarmolenko adım adım Fenerbahçe'ye!

Bu sezon kadroda yer bulan 10 ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe'ye süper haber... Sarı-lacivertlilerin sezon başında da uzun süre temas halinde olduğu Andriy Yarmolenko konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. 3. sezonuna girdiği West Ham United'da forma şansı bulamayan 31 yaşındaki sağ kanadın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Ukrayna basını da milli futbolcularına geniş yer ayırırken, Yarmolenko'nun ocak ayında bonservisinin elinde olacağını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Fenerbahçe hocası Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Yarmolenko'da ısrarcı davranın sportif direktör Emre Belözoğlu'nun şartları zorlayacağı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre Ukraynalı ile yapılan ilk görüşmelerde yıllık ücreti konusunda uzlaşamayan sarı-lacivertlilerin bonservis sorunu çözüldüğü için daha yüksek bir teklif sunacağı ifade edildi. Bu arada Yarmolenko, 2022 yılına kadar sözleşme yaptığı West Ham United'da vergiler düştükten sonra 3.3 milyon euro kazanıyor.

407 MAÇ 101 ASİST 152 GOL
Profesyonel kariyerinde Dinamo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formaları giyen Yarmolenko, bu 3 takımla toplam 407 maça çıktı. 31 yaşındaki sağ kanat, bu karşılaşmalarda 152 kez rakip fileleri havalandırdı, 101 de asist yaptı.

UKRAYNA'NIN VAZGEÇİLMEZİ
Ülkesinde Dinamo Kiev formasıyla adını Avrupa'ya duyuran Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 92 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 38 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

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Yarmolenko adım adım Fenerbahçe'ye!
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