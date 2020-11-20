Beşiktaş'a Utku Yuvakuran'dan iyi haber! Başakşehir maçı kadrosuna alındı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş'ta kaleci belirsizliği sürüyor. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Utku Yuvakuran da antrenmanda sakatlık geçirdi ve Başakşehir maçında forma giymesi zora girdi. Bu haber sonrası kritik maçta 16 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin'in forma giyme ihtimali belirdi. Ancak siyah beyazlıların Başakşehir maçı için açıkladığı kamp kadrosunda Utku Yuvakuran da yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosu
Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner.