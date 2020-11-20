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'ye 'yü önerdi!

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'nin eski yıldızlarından , eski kulübüne bir transfer önerisinde bulunarak milli futbolcu 'yü işaret etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:41 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:51 ABONE OL
Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea'ye Çağlar Söyüncü'yü önerdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski oyuncularından Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Eski takımının, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly ile ilgilenmesi üzerine konuşan Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'den bahsediyor ancak o 29 yaşında bir oyuncu için fazla pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hasselbaink ayrıca Chelsea'nin, Çağlar Söyüncü ya da Inter forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katması gerektiğini dile getirdi.

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Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea'ye Çağlar Söyüncü'yü önerdi!
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